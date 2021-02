Huawei, le sanzioni USA sono un macigno: la società taglia la produzione di smartphone?

Si fanno sentire in maniera importante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai danni di Huawei sul comparto smartphone della società cinese. Secondo quanto riferito dal Nikkei Asia, infatti, la compagnia asiatica sarebbe pronta a dimezzare la produzione degli smartphone.

Il colosso delle telecomunicazioni, infatti, prevede di ordinare componenti per 70-80 milioni di smartphone per il 2021, rispetto ai 189 milioni di smartphone distribuiti nel 2020. Addirittura, alcune fonti interne riferiscono che questo dato potrebbe essere addirittura più piccolo ed aggirarsi intorno ai 50 milioni di smartphone, un numero estremamente basso se si tiene conto che solo qualche anno fa Huawei aveva l'obiettivo di diventare il primo marchio del settore, scavalcando anche Samsung.

E' innegabile, come dicevamo poco fa, che a pesare come un macigno su questa difficile situazione siano gli ordini esecutivi dell'ex amministrazione Trump, i quali hanno disposto lo stop alla vendita dei prodotti Huawei nel territorio a stelle e strisce ed impedito alla compagnia di lavorare con le aziende americane.

Una mano potrebbe darla la nuova amministrazione Biden, sebbene però il nuovo segretario al commercio abbia frenato sulla possibile rimozione del ban ad Huawei, spiegando che al momento non c'è "alcun motivo" per cui Huawei ed altre società cinesi dovrebbero essere rimosse dalla black list. Il CEO Ren Zhengfei ha chiesto di parlare con Biden, ma al momento non sono arrivate ancora risposte.