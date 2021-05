Huawei scatenata: annunciati MateBook 16, FreeBuds 4 e due monitor MateView

Huawei ha tenuto nella giornata di ieri un evento per presentare molteplici prodotti, tra cui non solo i già preannunciati auricolari TWS FreeBuds 4 ma anche il notebook Huawei MateBook 16 con processore AMD Ryzen 7 5600H/5800H e due nuovi monitor MateView, di cui uno dedicato in particolare al gaming e alla produttività.

Partiamo da MateBook 16, come sempre un computer portatile dal design minimal estremamente apprezzato dal pubblico, in questo caso dalle dimensioni pari a 351 x 254,9 x 17,8 mm e dal peso di 2 kg. Le specifiche tecniche vedono un display IPS con diagonale di 16 pollici e risoluzione 1680 x 2520, per una luminosità pari a 300 nit e rapporto schermo-scocca del 90%.

Sotto il cofano troviamo i processori AMD Ryzen 7 5600H o, in alternativa, la variante 5800H. Rimangono uguali la scheda grafica integrata AMD Radeon, i 16 GB di memoria RAM DDR4 e la SSD NVMe PCIe da 512 GB, il sistema operativo Windows 10 e il supporto a WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Sebbene la disponibilità in Occidente non sia ancora nota, possiamo dire i rispettivi prezzi in Cina: per MateBook 16 con CPU Ryzen 7 5600H si parla di 6.299 yuan o 802 Euro circa, mentre per il secondo modello si parla di 6.799 yuan o 866 Euro al cambio attuale.

Altro annuncio importante riguarda Huawei FreeBuds 4, auricolari True Wireless con tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) e design semi in-ear per garantire la maggiore comodità possibile. L’autonomia di questo modello specifico va dalle 2,5 ore alle 4 ore a seconda dell’attivazione di ANC, ma la custodia riesce a portarla a 14-20 ore. Tra le funzionalità notiamo il supporto a Bluetooth 5.2, i controlli touch e il certificato IPX4. Il prezzo sul mercato domestico è di 999 yuan, ovvero 127 Euro al cambio attuale. Anche in questo caso non è nota la disponibilità oltre la Cina.

Infine, troviamo due nuovi monitor denominati MateView e MateView GT: il primo è dedicato alla produttività e ha un display IPS da 28,2 pollici con supporto a HDR e refresh rate di 60Hz, supporta WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.1 e presenta anche due speaker, due microfoni, due porte USB-C di cui una per l’alimentazione, il jack da 3,5mm, una porta HDMI 2.0 e una MiniDP. Per questo modello si parla di circa 598 Euro al cambio attuale.

MateView GT è invece il monitor da gaming con pannello curvo da 34 pollici, anche qui IPS ma con refresh rate di 165Hz. Non mancano anche qui due speaker, due microfoni, due porte USB-C, il jack per auricolari, due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Il prezzo in questo caso scende a 458 Euro al cambio attuale, anche se in Occidente un eventuale arrivo potrebbe comportare variazioni importanti.

Huawei intanto sembrerebbe interessata anche al lancio di un display pieghevole dedicato al gaming, di cui recentemente sono apparsi online i primi brevetti.