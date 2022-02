Huawei scatenata all'MWC, ufficiale in Italia il tablet E-Ink MatePad Paper

È un'azienda scatenata quella che ha tenuto l'evento Smart Office Launch Huawei 2022, che anticipa l'edizione 2022 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Infatti, il popolare brand ha ufficializzato importanti novità anche lato hardware, oltre che a livello software.

Più precisamente, oltre all'annuncio di Super Device per lo Smart Office, sono stati svelati parecchi prodotti durante l'evento, ma è bene specificare che l'unico che raggiungerà nel breve periodo l'Italia è MatePad Paper, un tablet E-Ink che mira al top del mercato. Non abbiamo purtroppo maggiori informazioni per quel che concerne i prezzi (che probabilmente verranno comunicati in seguito), ma il nuovo arrivato della famiglia MatePad è pensato per garantire all'utente una lettura digitale che si avvicini il più possibile alla carta.

Per questo motivo, è stato implementato uno schermo antiriflesso da 10,3 pollici e screen-to-body ratio di 86,3% e non mancano 32 livelli di luminosità di lettura, così che l'utente possa trovare confortevole la lettura un po' in tutti i contesti, che si trovi all'aperto o che si trovi in una stanza con scarsa luce. Dietro le quinte sono inoltre state implementate delle soluzioni pensate per migliorare la leggibilità del testo e la visualizzazione delle immagini. Per quel che concerne, invece, la disponibilità delle opere, Huawei Books dispone di milioni di libri in oltre 20 lingue.

Non manca il supporto al pennino M-Pencil: le parole chiave in questo caso sono 26ms di latenza e 4096 livelli di sensibilità alla pressione. In parole povere, Huawei vuole proporre un dispositivo che può tornare utile in vari contesti e non solamente nella lettura dei libri: il supporto al pennino consente, ad esempio, di firmare rapidamente documenti, nonché di prendere appunti (c'è anche una funzionalità pensata per convertire scritte effettuate con M-Pencil in testo digitale). Non manca una certa integrazione con smartphone e PC (d'altronde, il brand sta puntando molto su Super Device).

Inoltre, MatePad Paper supporta lo store digitale Huawei AppGallery, così da avere a disposizione alcune app selezionate che possono tornare utili per il target del dispositivo. In ogni caso, è giusto citare qualche ulteriore specifica in chiusura: sotto la scocca ci sono 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Non mancano un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante d'accensione e il supporto allo standard Wi-Fi 6+. Le colorazioni disponibili sono quelle Black, Blue e Khaki. Il peso del dispositivo è di 360 grammi.

Per il resto, durante l'evento, in cui si è fatto riferimento anche al mercato europeo in generale, sono stati svelati prodotti come i portatili Huawei MateBook Pro X 2022 (con schermo da 14,2 pollici con risoluzione 3120 x 2080 pixel, refresh rate di 90 Hz e luminosità di 500 nit, Free Touch Creative Gesture, Spatial Sound, Huawei SuperCharge e HD Micro Camera) e Huawei MateBook E (già conosciuto all'estero, ci sono anche Smart Magnetic Keyboard, Glide Keyboard e M-Pencil di seconda generazione), nonché l'All in One Huawei MateStation X (pannello da 28,2 pollici con risoluzione 4K+, Wi-Fi 6, 16GB di RAM, 1TB di SSD, 3 speaker, 4 microfoni e processori di serie AMD Ryzen 5000H).

Ribadiamo che l'unico dispositivo che raggiungerà nel breve periodo il mercato italiano è il tablet E-Ink MatePad Paper. Al netto di questo, ci sarà eventualmente modo di tornare sull'argomento in caso di novità (e potete sempre recuperare l'evento completo per maggiori informazioni).



Aggiungiamo inoltre in calce il comunicato stampa ufficiale di Huawei.



