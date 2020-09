Huawei, al via gli sconti di Settembre: offerte su smartphone, tablet, smartwatch e PC

Huawei annuncia oggi il via delle offerte autunnali, che scadranno il 30 Settembre e saranno disponibili sullo store ufficiale. Nella lista troviamo un'ampia gamma di prodotti, tra cui smartphone, samrtwatch, tablet, PC ed accessori di vario tipo.

Come si può leggere attraverso il sito web della campagna promozionale, le promozioni sono davvero tante. Ad esempio, l'Huawei P40 Lite può essere acquistato a 249 Euro, rispetto ai 299 Euro di listino, mentre Huawei P40 Lite E passa da 199 a 160 Euro.

Tra i tablet troviamo il MatePad Pro, a 499,90 Euro per la versione WiFi, e 549,90 Euro per quella con supporto Cellular, mentre il MatePad classico passa rispettivamente a 249,90 e 279,90 Euro.

Come dicevamo poco sopra, in sconto troviamo anche dei PC. Il nuovo MateBook 14, nel modello con processore Intel Core i7 passa a 1.199 Euro, mentre per quello con Intel I5 è disponibile ad 899,99 Euro. Il MateBook X Pro invece è disponibile al prezzo promozionale di 1.699 Euro se si sceglie l'opzione con 1 terabyte di storage, e 1.299 Euro per quella con 512Gb di memoria.

Molto ricche anche le offerte per il comparto wearable: Huawei Band 4 Pro viene proposta a 59,90 Euro, mentre Huawei Watch GT 2e a 139 Euro.

Tra gli accessori citiamo le FreeBuds 3 a 129 Euro e le FreeBuds 3i ad 89 Euro.