Huawei e all-screen: Mate 30 quasi senza bordi? Annuncio tra pochi giorni

Il prossimo trend in campo smartphone sembra proprio essere la riduzione quasi totale dei bordi del display. Infatti, dopo il dispositivo con rapporto schermo-corpo vicino al 100%, a quanto pare anche Huawei vuole puntare su una soluzione simile. Infatti, gli ultimi rumor legati a Mate 30 sembrano andare verso un'unica direzione.

Il noto Evan Blass (Evleaks) ha pubblicato sul suo profilo Twitter dei presunti render ufficiali di Huawei Mate 30 Pro e degli altri modelli della nuova gamma di smartphone. Stando al famoso leaker, l'azienda cinese dovrebbe presentare quattro modelli: Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design e Huawei Mate 30 Lite.

I dettagli più interessanti arrivano sicuramente dalle immagini di Mate 30 Pro, dove si vede un display con uno screen-to-body ratio piuttosto elevato. In particolare, sembra che Huawei abbia deciso di eliminare i bordi laterali, ma a quanto pare l'azienda cinese sembra voler mantenere un ampio notch in stile iPhone X. Sembra essere una sorta di contraddizione, ma Blass appare sicuro e in passato si è rivelato una fonte affidabile a più riprese. Un altro aspetto interessante di Mate 30 Pro è la quadrupla fotocamera "circolare" posta sul retro dello smartphone. Vi ricordiamo anche che il modello top di gamma monterà un processore Kirin 990 5G.

Per il resto, dovrebbe esserci la classica variante in collaborazione con Porsche. Per quanto riguarda Mate 30 Lite, quest'ultimo dovrebbe disporre di un processore Kirin 810. L'evento di presentazione della gamma Mate 30 è fissato per il prossimo 19 settembre 2019 alle ore 14:00 italiane. Il player per la diretta streaming è già disponibile sul canale YouTube di Huawei Mobile.