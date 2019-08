Huawei fa sul serio con HarmonyOS: investito un miliardo di dollari per le app

Uno dei grandi dubbi espressi dagli utenti in merito al sistema operativo proprietario di Huawei, HarmonyOS, riguarda la volontà degli sviluppatori di adattare le proprie app alla nuova soluzione della società cinese. Ebbene, Huawei ha risposto con unico dato: un miliardo di dollari investito nello sviluppo di software per HarmonyOS.

Infatti, la società cinese ha capito che per lanciare il nuovo sistema operativo sarà molto importante avere il supporto degli sviluppatori, in modo da disporre di tutte le app del momento e di un ecosistema che può competere con quello di Android. Infatti, nonostante Huawei abbia dichiarato che gli sviluppatori potranno usufruire di una certa "compatibilità" con le app del robottino verde, non è comunque scontato che in molti decidano di impiegare quei due giorni necessari, secondo le stime dell'azienda cinese, a "modificare" un'applicazione Android per farla funzionare con HarmonyOS. Per questo motivo, Huawei ha deciso di investire parecchi soldi per attrarre gli sviluppatori.

L'80% dell'investimento è destinato ai Paesi al di fuori della Cina, segno del fatto che Huawei voglia lanciare il suo sistema operativo a livello globale. Inoltre, l'azienda cinese ha dichiarato anche che manterrà particolarmente ridotte le commissioni: Huawei tratterrà il 10/15%, ovvero circa la metà di Apple e Google (che trattengono il 30%). Per quanto riguarda la differenza di dispositivi supportati da HarmonyOS, la società cinese ha sviluppato una piattaforma che consente agli sviluppatori di scrivere solamente una volta il codice e di farlo funzionare nei diversi scenari. Insomma, sembra proprio che Huawei voglia fare sul serio, anche se probabilmente HarmonyOS non vedrà sin da subito la luce in ambito mobile. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la notizia dedicata alle dichiarazioni di Huawei in merito allo switch.