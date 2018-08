Huawei sfida Netflix con il servizio Video: 4,99 euro al mese da settembre

Huawei ha deciso di lanciare un suo servizio di streaming video, che partirà dal prossimo mese di settembre e costerà 4,99 euro al mese. Insomma, la società cinese vuole entrare nel mercato occupato da Netflix, Infinity & Co.

Il tutto comprenderà serie TV, documentari, brevi clip, sport e ovviamente film. In realtà, tutto questo era già stato presentato nel corso del 2017, ma ora finalmente è ufficiale il suo approdo in Italia a partire dal mese di settembre. Il piano base costerà 4,99 euro al mese.

Inoltre, al momento in cui scriviamo, Huawei Video è entrato nella prima fase di test, con gli appassionati che possono già scaricare tramite il sito ufficiale la versione Beta dell'applicazione in questione. Tuttavia, il tutto è attualmente riservato a chi possiede uno smartphone Huawei/Honor montante una versione della EMUI dalla 5.0 in poi. La fase di test è disponibile solamente in Italia e Spagna, con il controllo della residenza che verrà effettuato mediante l'account Huawei ID. La prova gratuita durerà 60 giorni.

Insomma, la società cinese ha scelto il nostro Bel Paese per effettuare il test della sua piattaforma Video. Restate sintonizzati su queste pagine, vi terremo sicuramente informati in merito alla bontà del servizio messo a disposizione da Huawei.