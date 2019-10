Huawei: 'siamo in Italia da 15 anni, continueremo ad investire nel vostro Paese'

L'amministratore delegato di Huawei Italia, Thomas Miao, ha parlato dei legami tra la sua azienda e il nostro Paese, rassicurando anche sul futuro degli investimenti del colosso cinese. Huawei descrive l'Italia come un Paese aperto, collaborativo, e , in altre parole, un posto su cui investire.

"Siamo qui da 15 anni, sono stati anni molto positivi, abbiamo creato lavoro, siamo molto contenti di stare qui e investire, il clima non ci preoccupa, l'Italia è un paese aperto e collaborativo", ha detto senza mezzi termini l'AD Thomas Miao. Huawei ha appena presentato il suo Smart City White Paper, studio che immagine le città del futuro con particolare riguardi a smart healtchcare, smart education, smart port, smart tourism, smart transportation e smart building.

"Saremo qui per altri 15 anni, saremo tra i maggiori contribuenti nella realizzazione delle smart city e del 5G in Italia", ha poi continuato Miao. "Per fare le smart city c'è bisogno di grandi investimenti iniziali e di un programma a lungo termine", ha poi continuato.

"E' la nostra iniziativa per invitare i partner a lavorare insieme visto che in ambito di smart city ci sono molte industrie, molte tecnologie e molte applicazioni e quindi non è qualcosa che si può realizzare da soli. Ci sono già stati dei riscontri".

Grande attesa, poi, per il 24 ottobre, quando sarà inaugurato il nuovo Innovation Centre di Huawei a Roma.