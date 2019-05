Huawei, il sistema operativo alternativo ad Android al debutto entro fine anno?

Sono passati poco più di due mesi da quando Richard Yu, l'amministratore delegato della divisione consumer di Huawei, aveva lasciato intendere le intenzioni della sua società di creare un nuovo sistema operativo proprietario da mettere in competizione con Android.

Inizialmente la scelta fu definita da molti come assurda, ma negli ultimi giorni, a seguito del ban di Trump abbiamo avuto modo di capire le reali motivazioni che si celavano dietro questa strategia. Huawei infatti ha preferito mettere le mani avanti per non farsi trovare impreparata.

Il nuovo sistema operativo, che secondo quanto affermato da Yu potrebbe debuttare sul mercato a partire dal prossimo autunno, sarà una piattaforma unificata che comprenderà smartphone, computer, tablet, televisori, automobili, indossabili ed altri prodotti Huawei. L'aspetto più interessante è che sarà compatibile con le applicazioni Android e le web app.

Secondo quanto riferito, un'applicazione Android ricompilata per il sistema operativo del gigante cinese sarebbe addirittura del 60% più veloce rispetto alla controparte.

I lavori su questa nuova piattaforma sarebbero cominciati da circa tre anni, ma le incognite sull'implementazione sono ancora tante e bisognerà capire che tipo di strategia ha intenzione di adottare Huawei.

Le dichiarazioni di Yu seguono quelle rilasciate dal fondatore dell'azienda, Ren Zhengfei, che in un incontro con i media aveva preannunciato che la società non si sarebbe fatta trovare impreparata.