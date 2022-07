Huawei Smart Summer, MatePad Paper in azione tra le mani di Paolo Masiero

Quest'anno abbiamo deciso di affidarci al MatePad Paper di Huawei per l'estate, un eBook Reader decisamente poco convenzionale, dotato di pennino, un ampio display e, soprattutto, di HarmonyOS.

Nel corso della nostra esperienza abbiamo trovato interessanti non solo le sue canoniche qualità di lettore di eBook, bensì abbiamo provato a proporvi qualche utilizzo alternativo per giustificarne il suo utilizzo sotto l'ombrellone, in treno o in contesti più insoliti.

Torniamo a parlare di lui perché, durante la Huawei Smart Summer, l'azienda ha chiesto al designer dello studio Housatonic Paolo Masiero di mettere alla prova il MatePad Paper per una sessione di scribing creativo molto particolare. Abbiamo assistito a questo particolare evento e abbiamo avuto modo di apprezzare ancora una volta le qualità di questo prodotto straordinariamente trasversale.

In calce potrete trovare la nostra gallery fotografica dell'evento tra cui alcuni scatti dell'artista all'opera, uno dei disegni portati a termine con il Paper e alcune immagini dello stesso e della sua M-Pencil di seconda generazione.

Ricordiamo che il nuovo MatePad Paper è disponibile su Huawei Store a 499,90 euro, ma si potrà ottenere uno sconto del 10% con il codice "AHWTABLET" e, aggiungendo solo 1,99 euro, le Huawei FreeBuds 4i a scelta fra quattro colorazioni tra cui la bellissima Red Edition.