Hauwei lancia un PC desktop in Cina: arriverà anche in Italia?

Huawei ha lanciato in Cina il suo nuovo computer desktop: il PC si chiama Huawei MateStation S ed è in commercio per 3.899 yuan, all'incirca 540 euro. Non sappiamo ancora se e quando il dispositivo sarà messo sul mercato nel resto del mondo.

MateStation S è disponibile in Cina in diverse soluzioni, che variano a seconda del processore e della dimensione dell'SSD interno. La CPU può essere scelta tra un AMD Ryzen 7 4700G o un AMD Ryzen 5 4600G, mentre l'SSD può avere una capienza di 256 GB o di 512 GB. A prescindere dalla configurazione delle altre componenti, il PC ha 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, un alimentatore da 300 W e connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Tra le altre feature del dispositivo si segnalano la presenza di Windows 10 Home Edition preinstallato e la possibilità di collegarsi con gli smartphone Huawei per l'editing di foto e video cross-device, per l'uso del telefono come secondo schermo e per il trasferimento rapido dei file.

L'annuncio di MateStation S arriva in un anno di relativa calma per Huawei sul fronte smartphone: nel 2021, infatti, il colosso cinese ha cercato di diversificare la sua produzione su altre tipologie di dispositivi, compresi i computer. Nonostante questo, Huawei ha annunciato un evento europeo per il 21 ottobre, nel corso del quale forse verrà lanciato in tutto il mondo il P50, mentre sempre Huawei ha confermato di essere al lavoro su un Mate X con schermo arrotolabile.