Huawei, gli smartphone perderanno presto un altro servizio Google

Siamo ormai tutti a conoscenza della questione legata al ban inflitto a Huawei da parte degli Stati Uniti d'America, che non permette all'azienda cinese di utilizzare i servizi Google sui dispositivi con hardware rinnovato. Questo ha contribuito anche all'indipendenza di Honor, che adesso sta tornando a stringere le classiche partnership.

Per quel che concerne Huawei, il fatto che la maggior parte dei servizi Google non funzioni più sui nuovi smartphone e tablet è ben noto. Tuttavia, finora gli utenti erano riusciti a trovare dei metodi per utilizzare senza troppi problemi servizi come Google Duo. Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XDA Developers, a quanto pare l'azienda di Mountain View sta per mettere la parola "fine" anche a quest'ultimo per quel che riguarda i dispositivi Huawei senza GMS (Google Mobile Services).

Infatti, nel codice della versione 123 dell'applicazione ufficiale di Google Duo sono stati trovati dei riferimenti in merito all'impossibilità di accedere al servizio per gli smartphone senza GMS a partire dalla primavera del 2021. Inoltre, sembra proprio che anche Google Messaggi smetterà di funzionare su questi dispositivi a partire dal 31 marzo 2021. Insomma, BigG sta mettendo fine in modo essenzialmente completo alla possibilità di utilizzare i suoi servizi sugli smartphone Huawei senza GMS.

Per il resto, vi ricordiamo che l'azienda cinese sta lavorando già da tempo a una "soluzione" chiamata HarmonyOS.