Huawei: il primo smartphone con il sistema operativo proprietario in arrivo nel 2019?

Un nuovo rapporto del Global Times si sofferma sulle ambizioni di Huawei di sviluppare un sistema operativo proprietario, nonostante la pace con Donald Trump. Secondo quanto riportato, la società cinese potrebbe lanciare uno smartphone con sistema operativo HongMeng entro la fine dell'anno.

Il rapporto suggerisce che dovrebbe trattarsi di un dispositivo di fascia media con prezzo di circa 2000 Yuan, pari a 288 Dollari. L'obiettivo di Huawei è attrarre sviluppatori ed utenti ad unirsi all'ecosistema, che è stato sviluppato per competere con Android di Google. Pertanto, proprio alla luce di questa strategia di mercato, all'inizio la società potrebbe anche non puntare a vendere grossi volumi di prodotti. Nella fase preliminare, infatti, Huawei avrebbe scelto di introdurre gradualmente l'OS sul mercato con smartphone a basso costo.

La società inoltre terrà la conferenza degli sviluppatori a Dongguan, in Cina, il 9 Agosto. Huawei potrebbe cogliere l'occasione per annunciare ufficialmente il nuovo sistema operativo che, secondo il popolare sito 36kr.com potrebbe arrivare anche su smart tv ed altri dispositivi intelligenti a marchio Honor.

Qualche settimana fa, la vicepresidente della società, Catherine Chen, aveva affermato che HongMeng non rappresenta una soluzione per smartphone, nonostante in precedenza il CEO avesse affermato che si tratterà di un OS più veloce di Android e MacOS.