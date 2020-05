Huawei: smartwatch e smartband si arrichiscono di nuove funzionalità

In seguito all'arrivo in Italia di Huawei Watch GT 2e (fino al 18 maggio 2020 il prezzo consigliato è di 149 euro), l'azienda cinese ha annunciato l'arrivo di nuove funzionalità per i suoi indossabili, tra smartwatch e smartband.

Comunicato stampa Huawei: Milano, 11 maggio 2020 – Huawei, azienda leader della tecnologia, ha presentato lo scorso marzo il nuovo smartwatch dell'azienda HUAWEI Watch GT2e introducendo, per la prima volta a livello globale, il monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Huawei ha ora reso questa funzione disponibile su altri modelli: tutti coloro che hanno o acquisteranno HUAWEI Watch GT2 (modello da 46mm o da 42mm), HUAWEI Band 4 e HUAWEI Band 4 Pro potranno, in un solo minuto, testare il proprio livello di SpO2 e valutare le proprie condizioni di benessere. Per attivarlo, basta scegliere questa funzione dal menu dei propri smartwatch o fitness band Huawei e il test inizierà automaticamente.

Molte altre funzioni sono ora disponibili anche sui modelli HUAWEI Watch GT2 (modelli da 46 e 42mm) come il monitoraggio del ciclo mestruale tramite calendario, la possibilità di scattare foto direttamente dallo smartwatch, nuove watch faces per personalizzare il quadrante, il riconoscimento e la personalizzazione dell'attività sportiva.

Monitoraggio del ciclo mestruale

Inserendo sull'app Huawei Health alcuni parametri come inizio e durata del proprio ciclo, si riceveranno promemoria personalizzati direttamente sul proprio smartwatch. Sarà possibile monitorare dal proprio HUAWEI Watch GT2 l'inizio e la fine del ciclo e dei giorni fertili.

Watch Faces animate

Con il nuovo aggiornamento gli utenti potranno personalizzare i loro smartwatch e scegliere dei nuovi quadranti animati, progettati appositamente per l'utilizzo in movimento e resi ancora più fluidi.

Controllo fotocamera

Prima disponibile solo per il modello HUAWEI Watch GT2e, questa funzione sarà implementata sui HUAWEI Watch GT2: una volta effettuato il pairing con il proprio smartphone, semplicemente cliccando sull'icona della fotocamera sull'interfaccia dell'orologio si attiverà il controllo remoto della fotocamera e del timer per lo scatto.

Huawei Watch GT2e, Huawei Watch GT2, HUAWEI Band 4 e HUAWEI Band 4 Pro sono disponibili online su Huawei Store e sul sito di Huawei Experience Store di Milano, on e offline nei migliori negozi di elettronica di consumo e su Amazon.it.

Huawei Community: oltre 50mila utenti in meno di due mesi!

Per permettere a tutti i suoi utenti di conoscere più da vicino tutti i vantaggi offerti dai Huawei Mobile Services, cercare informazioni sul proprio device, scoprirne le incredibili performance, chiedere consigli e rimanere aggiornati sugli ultimi lanci di prodotti e servizi, è disponibile HUAWEI Community. Un vero e proprio lungo di incontro virtuale dove tutti gli appassionati del brand posso iscriversi, partecipare attivamente, avendo anche la possibilità di accedere a contenuti e vantaggi esclusivi a loro dedicati. Sono oltre 50mila gli utenti che si sono iscritti alla Community Huawei.