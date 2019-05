Huawei sostituirà il Play Store di Google con Aptoide?

Il ban di Trump ha costretto Huawei a mettersi alla ricerca di alternative valide non solo per il sistema operativo, dal momento che si parla del possibile debutto entro fine anno di un OS alternativo ad Android, ma anche al Play Store.

E se qualche giorno fa si parlava di App Gallery, oggi si parla di un altro store alternativo, che potrebbe sostituire quello ufficiale di Google.

Secondo quanto riferito dal direttore esecutivo di Aptoide, Paulo Trezenos, alla testata portoghese DN Insider, Huawei riterrebbe il proprio negozio uno dei candidati a prendere il posto del Play Store. Le parti avrebbero già iniziato una vera e propria trattativa per trovare un possibile accordo con la piattaforma che ospita oltre 900.000 titoli.

Trezentos ha confermato che Aptoide ritiene i recenti sviluppi "un'opportunità di mercato interessante per creare una partnership con Huawei" ed ha svelato che in passato lui ed alcuni colleghi hanno avuto modo di parlare con Huawei sulla questione. Dopo le notizie di domenica scorsa, inoltre, Apotide avrebbe contattato Huawei per parlare di una potenziale partnership.

Non sappiamo al momento a cosa possa portare un accordo tra le due società, tanto meno quali nazioni dovrebbe riguardare. Come sottolinea Trezentos, una partnership potrebbe anche prevedere la preinstallazione di Aptoide su tutti i futuri smartphone Huawei o l'integrazione dei contenuti nell'App Gallery.

La società però ha più volte ripreso il concetto di "nuove opportunità", che allontana l'ipotesi che porta ad un'acquisizione.