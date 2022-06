Huawei Sound Joy, oltre 50 euro di sconto sul nuovissimo speaker su Amazon

Di recente, ci siamo avventurati nella prova di Huawei Sound Joy, un interessante speaker portatile, potente, resistente ai liquidi e sviluppato in stretta collaborazione con Devialet per fornire un'esperienza sonora all'altezza.

Lanciato a un prezzo di partenza di 149,90 euro, il nuovo speaker bluetooth nato dal sodalizio tra il colosso dell'elettronica e il punto di riferimento per l'audio di alta qualità è oggi in offerta su Amazon Italia, con una riduzione di prezzo del 36% e pari a oltre 50 euro sul cartellino.

Per le prossime ore, infatti, sarà possibile portarlo a casa a soli 94,90 euro sia nella colorazione Obsidian Black che nella più sportiva versione Spruce Green.

A stupire, oltre all'ottima capacità di riproduzione, è sicuramente il sistema Quad Speaker con due radiatori passivi, un tweeter da 10W e uno speaker Full-Frequency da 20W. Oltre a ciò, assolutamente non da sottovalutare la certificazione IP67 per i contesti più difficili, soprattutto in vista dell'estate, e la lunga autonomia, stimata dal produttore in circa 26 ore e vero punto di forza del pacchetto grazie a una enorme batteria da ben 8.800 mAh.

