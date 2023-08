Huawei, si spegne l'entusiasmo: Mate 60 Pro non uscirà dalla Cina

È innegabile: il periodo del mercato smartphone non è dei migliori e la situazione in casa Huawei non aiuta di certo. Si fa infatti riferimento a uno dei brand più innovativi in quest'ambito, che ormai da anni si trova però a fare i conti con restrizioni importanti (vedasi l'impossibilità di usare i servizi Google).

Ora l'entusiasmo degli appassionati è destinato a spegnersi ulteriormente, dato che, come riportato anche da Gizchina e GSMArena, Huawei Mate 60 Pro non uscirà dal mercato cinese. La conferma è arrivata ai microfoni di Android Authority, quindi non si tratta di indiscrezioni: l'appena annunciato top di gamma rimarrà confinato in Cina.

Gli utenti Global interessati a esplorare il mondo Android oltre ai servizi Google si vedono dunque impossibilitati ad acquistare la punta di diamante della più recente gamma Huawei (se non passando per l'importazione). Non è chiaro al momento se Huawei Mate 60 avrà lo stesso trattamento, ma non sono in pochi a pensare che anche quel dispositivo non uscirà dalla Cina. Questo soprattutto se si considera che in passato il modello ad arrivare in Europa era usualmente quello Pro: basti pensare al lancio di Huawei Mate 50 Pro in Italia a fine 2022, nonché alla nostra prova di Huawei P60 Pro risalente alla prima metà del 2023.

Il mancato arrivo in Europa di Mate 60 Pro è un peccato, in quanto si tratta dello smartphone che, in seguito alle questioni relative agli Stati Uniti d'America, tenta di riportare in auge i chip Kirin. Il dispositivo monta infatti un Kirin 9000s, anche se in realtà si conosce ben poco di quest'ultimo. Sembra inoltre esserci anche l'introduzione del 5G, un passo in avanti importante rispetto all'usuale utilizzo del 4G degli smartphone Huawei. Non manca persino la possibilità di effettuare chiamate via satellite mediante China Telecom. Insomma, si fa riferimento a un dispositivo che può attirare l'attenzione sotto più punti di vista. A questo punto, però, c'è poca speranza per gli appassionati europei. Che sia arrivato il momento in cui Huawei smette di lanciare i suoi top di gamma fuori dalla Cina? Staremo a vedere.