Huawei spinge gli utenti a utilizzare lo store App Gallery: si può vincere un P30!

Huawei ha lanciato in Italia un interessante concorso che mette in palio 3 smartphone P30 alla settimana. La partecipazione è legata all'utilizzo di App Gallery.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Huawei, il concorso è attivo nel periodo che va dal 2 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020. Per partecipare bisogna scaricare 5 applicazioni a propria scelta dallo store proprietario della società cinese, ovvero App Gallery, fare uno screenshot della schermata Cronologia Acquisti dove si vedono i cinque download effettuati durante la settimana, condividerlo con Huawei sul gruppo ufficiale Facebook e compilare il modulo presente sul portale ufficiale dell'azienda. I vincitori vengono annunciati proprio attraverso il gruppo Facebook. In ogni caso, potete trovare tutti i dettagli sul concorso tramite il link in fonte.

L'iniziativa di Huawei mira chiaramente a far provare App Gallery al pubblico. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dello store digitale proprietario dell'azienda cinese, che dovrebbe sostituire il Play Store nel caso non si raggiungano degli accordi con gli Stati Uniti d'America. Qualche settimana fa Huawei ha anche dialogato con gli sviluppatori italiani, offrendo dei compensi mediamente superiori rispetto alla concorrenza.

Per maggiori dettagli sullo store digitale di Huawei, vi rimandiamo alla nostra prova dello smartphone Mate 30 Pro, il primo a non disporre del Play Store.