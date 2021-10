Huawei: spunta online il V-Pencil, è un indizio sul foldable Mate V?

Huawei realizza ormai da un paio d'anni device che supportano il suo stilo, chiamato M-Pencil. Pochi mesi fa l'azienda ha messo sul mercato il M-Pencil 2 insieme ai nuovi MatePad: il M-Pencil 2 potrebbe non essere l'unico stilo di Huawei a finire sul mercato nel 2021, poiché il colosso cinese ha brevettato un altro device, chiamato V-Pencil.

Secondo quanto riporta il portale LetsGoDigital, infatti, l'azienda ha registrato il trademark per l'Huawei V-Pencil presso lo European Union Intellectual Property Office (EUIPO) lo scorso 4 ottobre. La descrizione del prodotto parla di una "penna elettronica, stilo per computer e stilo touchscreen", senza lasciare dubbi sulla funzione del dispositivo.

Probabilmente, vista la presenza della lettera V nel nome, il V-Pencil sarà lanciato insieme all'Huawei Mate V, lo smartphone pieghevole del colosso cinese: probabilmente, dunque, il V-Pencil sarà messo in commercio entro la fine del 2021, poiché i leak parlano di un'uscita entro l'anno anche per l'Huawei Mate V.

Huawei si starebbe dunque muovendo sulla falsariga di Samsung, che ha realizzato una versione speciale della S Pen per il Galaxy Z Fold 3. Ciò lascia anche pensare che il Mate V non avrà un design a conchiglia come il Galaxy Flip 3, ma uno a portafoglio, simile a quello dello Z Fold 3 e del Mate X2, che è stato lanciato sempre da Huawei all'inizio del 2021.