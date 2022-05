HUAWEI, spunta a sorpresa il primo teaser del Nova 10: ecco cosa sappiamo

Dopo il lancio di HUAWEI Watch GT 3 Pro, il colosso asiatico torna a focalizzarsi sulla sua roadmap relativa agli smartphone per la gamma 2022 alimentando i rumor sul prossimo dispositivo della serie Nova.

Infatti, HUAWEI non si è sbottonata più di tanto nel primo teaser di Nova 10, non rivelando praticamente alcunché, limitandosi a confermarne il nome.

In effetti, il poster condiviso dal brand non mostra assolutamente nulla se non un attore in posa con un anello appeso al collo, che potrebbe forse rivelarsi un indizio sebbene ancora gli elementi siano davvero troppo pochi per riuscire a coniugarlo a qualcosa.

Come da tradizione dei principali player asiatici, infatti, la campagna di teaser inizia quasi sempre da qualcosa di enormemente vago per poi focalizzarsi sempre di più sugli aspetti cruciali del dispositivo. Attualmente sappiamo che potrebbe essere uno dei primi smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 (4G), oppure adottare il chip Dimensity 8100 pur rimanendo nella stessa fascia.

Ci si aspetta qualche novità in termini di comparto fotografico e di software, mentre i ragazzi di GizChina suggeriscono un possibile impegno aggiuntivo sul modulo selfie frontale, visto il principale target del device.

Dopo il suo grande ritorno sul mercato europeo, il produttore sembra aver riconquistato lo smalto di un tempo, con ritmi serrati e dispositivi più che validi, come evidenziato anche nella nostra prova di HUAWEI P50 Pro.