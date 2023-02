Huawei Store, partono le offerte 'New Device, New Style' con smartwatch e cuffie in saldo

Mentre Huawei prepara il lancio della linea P60, che potrebbe essere fissato per il Mobile World Congress di Barcellona, lo store italiano della compagnia dà oggi il via alla campagna di sconti "New Device, New Style", attiva fino al 28 febbraio sul marketplace digitale di Huawei con promozioni su laptop, tablet, wearable e device audio.

Partiamo proprio dal comparto audio, che presenta degli sconti particolarmente interessanti. Disponibili in offerta troviamo le nuove cuffie con ANC Huawei FreeBuds 5i, appena lanciate sul mercato nostrano ma che vengono già scontate a 89,91 Euro con il codice sconto A2023FREEBUDS. Il prezzo di listino degli auricolari è di 99,90 Euro: se le nuove cuffie Huawei vi intrigano, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione delle Huawei Freebuds 5i per farvi un'idea del prodotto.

Sempre nel comparto audio troviamo le Huawei FreeBuds Pro 2 in offerta flash: lo sconto sulle cuffie di fascia alta del colosso cinese vale solo per oggi, portando il loro prezzo a 159,90 Euro, contro i 199,90 Euro di listino. Aggiungendo 0,99 Euro, poi, sarà possibile acquistare anche una custodia proteggi-auricolari aggiuntiva.

A metà tra il settore audio e quello dei device indossabili troviamo il bizzarro ibrido smartwatch-cuffia Huawei Watch Buds, che è disponibile in preordine sul marketplace digitale di Huawei versando un acconto di 30 Euro. Il prezzo definitivo del device è di 499 Euro, ma sfruttando il preordine e la promozione "New Device, New Style" potrete portarlo a casa a 469 Euro in totale (ovvero 30 Euro di acconto e 439 Euro di saldo, da pagare tra il 1° e il 19 marzo).

Segnaliamo poi lo smartwatch Huawei Watch GT3 con cassa da 46 millimetri nella colorazione Active Black, proposto al prezzo di 179,99 Euro con il codice A23WATCHGT. Il valore di listino del device è di 249,99 Euro, mentre l'acquisto del dispositivo vi darà la possibilità di accaparrarvi al prezzo di 19,90 Euro anche le cuffie Huawei Freebuds SE.

Infine, lato smart office Huawei propone in saldo il MateBook D15 e il MatePad Pro 12.6. Nel primo caso, il device è un laptop Windows 11 con processore Intel Core i5-1155G7 e grafica integrata Iris Xe, disponibile nella variante con 8 GB di RAM e 512 GB di storage interno: il prezzo di listino del portatile è di 799 Euro, ma potete acquistarlo in offerta a 699,99 Euro. Il secondo dispositivo è invece un tablet con display OLED da 12,6" e chipset Kirin 9000E, dotato di 8 GB di RAM e di 256 GB di memoria: il prodotto viene venduto a 599,99 Euro, circa 200 in meno del prezzo di listino.