Huawei Store si riempie di offerte a settembre: fino al 50% in meno su tanti dispositivi

Huawei lancia nuove offerte per il ritorno al lavoro e a scuola nel mese di settembre. Dopo l’iniziativa “Back To School” su Huawei Store, il sito ufficiale si riempie nuovamente di promozioni sul comparto laptop e prodotti audio, tablet e wearable, con tagli di prezzi anche fino al 50%.

Per quanto concerne la serie Huawei MateBook, nello store ufficiale della società asiatica troviamo Huawei MateBook 14 con processore AMD Ryzen 7 4800H, 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD a 1.049 Euro, oppure la variante con 16+512GB a 1.099 Euro, con incluso il diffusore audio HUAWEI Sound a costo zero (prezzo di listino pari a 229 Euro). Dall’1 al 12 settembre, depositando 10 Euro si ottiene uno sconto extra di 90 Euro.

Altro modello in offerta è Huawei MateBook D15 con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, schermo FullView 15.6” e corpo ultrasottile in metallo a 849 Euro con incluso il mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift. Anche in questo caso, dall’1 al 12 settembre depositando 10 Euro si può ottenere uno sconto extra di 110 Euro.

Tra le esclusive offerte relative al Back To School figurano anche Huawei MatePad Pro 12.6 WiFi, 8+256GB a 699,00 Euro con inclusi Huawei M-Pencil 2, cover protettiva Huawei Leather Case e auricolari Huawei FreeBuds 3. O ancora, gli amanti della musica fino al 7 settembre potranno aggiudicarsi gli auricolari True Wireless Huawei FreeBuds 4 a 109 Euro.

Su Huawei Store in promozione fino alla fine del mese c’è anche il monitor Huawei MateView GT, con un nuovo display curvo anche dotato di SoundBar integrata. Il prezzo a cui viene venduto è 499,00 Euro e in regalo è possibile ottenere un diffusore Huawei Sound. Infine, tra i dispositivi wearable appare Huawei Watch 3 Pro Classic a 449,00 Euro solo fino al 7 settembre; nel prezzo è incluso un secondo cinturino EasyFit dal colore selezionabile tra una vasta gamma.

Anche su Amazon, intanto, appaiono diversi notebook Huawei in sconto in occasione delle “Offerte di Settembre”.