Huawei suggerisce al Regno Unito di rimuovere il ban dopo l'elezione di Biden

Il Regno Unito ha già mostrato a ottobre la sua avversione nei confronti del gigante cinese Huawei pubblicando un rapporto che lo accusa di cospirare col governo del Dragone, ma ora l’azienda avrebbe suggerito ai politici britannici di fare marcia indietro sul divieto a essa posto tempo addietro in seguito alla pressione dell’amministrazione Trump.

Stando a quanto riportato da The Guardian, sarebbe stato lo stesso vicepresidente Victor Zhang a esortare i funzionari del Regno Unito a consentire a Huawei di tornare a prendere parte all’implementazione del 5G: secondo Zhang, la decisione sarebbe stata “motivata dalle percezioni statunitensi di Huawei e non da quelle del Regno Unito, non dalla sicurezza ma dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina”.

In seguito all’elezione di Joe Biden, il presidente in uscita Donald Trump ora non sarà più in grado di mettere sotto pressione l’alleato nel Vecchio Continente e per questo i britannici potrebbero seguire le dichiarazioni del National Cyber ​​Security Center, per cui non ci sarebbero “prove specifiche” di codice dannoso o backdoor. Attualmente, il divieto prevede l’illegalità degli acquisti di infrastrutture Huawei a partire dal 31 dicembre 2020 e la rimozione delle componenti già installate entro il 2025.

Zhang ha aggiunto che la rimozione di Huawei dalle aziende concorrenti per la fornitura di tecnologie per la rete mobile 5G ostacolerà la crescita del Regno Unito in un momento in cui dovrà affrontare le crisi COVID-19 e Brexit allo stesso tempo. Il divieto, dice, "amplierà il divario digitale nord-sud" e spera che il governo "cercherà di vedere se c'è una via migliore".

Sarà interessante osservare come si evolverà la vicenda, mentre l’amministrazione Trump cerca di mettere l’ultimo zampino sulla questione USA-Cina bloccando la possibilità per le società cinesi di investire in aziende cinesi presumibilmente legate all’esercito del Dragone, un divieto che diverrà attivo a partire dall’11 gennaio 2021.