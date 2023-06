Huawei: parte il Summer Black Friday con sconti fino al 60% su smartphone, tablet e laptop

Mentre Unieuro lancio l'Hypnotic Black Friday, un'altra grande azienda dell'hi-tech si prepara alle vacanze estive con una serie di interessanti sconti. Stiamo parlando di Huawei, che ha lanciato il Summer Black Friday sul suo negozio online, con sconti fino al 60% e offerte flash ogni 72 ore. Vediamo le principali.

Gli sconti sono iniziati oggi, mercoledì 13 giugno, e continueranno fino al 30 giugno, variando periodicamente le offerte e i bundle proposti in sconto. Per esempio, tra i prodotti in saldo in queste prime ore di Summer Black Friday abbiamo le Huawei Freebuds 5i, in sconto da 99,90 a 79,90 Euro e con la possibilità di aggiungere, a soli 0,99 Euro, la cover ufficiale di Huawei per la custodia di ricarica.

Sempre tra le offerte flash abbiamo lo Huawei Mate 50 Pro nel taglio 8/256 GB, scontato da un prezzo di listino di 1.199,90 Euro ad uno di 899,99 Euro. Terza offerta lampo di queste prime ore di sconti è infine quella sullo smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro con cassa in titanio da 46 millimetri, che viene proposto a 329,99 Euro, contro un MSRP di 499,90 Euro.

Sui nuovi prodotti, invece, Huawei offre uno sconto di 100 ogni 1.000 di spesa: lo sconto è valido su Huawei P60 Pro, venduto a 1.099 Euro con lo sconto proposto dalla compagnia cinese, ma anche su Huawei MateBook 16s. Sul laptop, in particolare, abbiamo un ribasso davvero consistente: a partire da un MSRP di 1.699 Euro, infatti, il portatile è ribassato a 1.099 Euro, con uno sconto extra di altri 100 Euro nel carrello, che rende la proposta di Huawei un'alternativa ai migliori laptop in commercio da non sottovalutare.

Infine, vi segnaliamo un extrasconto di 50 Euro su Huawei MatePad 11 e MatePad Paper, che può essere cumulato sui ribassi già in corso sullo store online della compagnia. In particolare, MatePad 11 viene proposto a 399,90 Euro, che scendono a 349,90 Euro grazie allo sconto aggiuntivo. MatePad Paper, invece, è in vendita al prezzo scontato di 449,90 Euro, che diventano 399,90 Euro con l'extrasconto di 50 Euro di Huawei.