Huawei svela Enjoy 7S: schermo da 5,65 pollici FHD+ ed Android 8.0

Annuncio natalizio in casa Huawei , che ad una settimana esatta dalla festa più importante dell'anno, ha svelato il nuovo smartphone di fascia media, l', arrivato nel corso di un evento tenuto in Cina.

Siamo di fronte ad un cellulare con schermo da 5,65 pollici Full HD+ ed aspect ratio da 18:9, che occupa la maggior parte della scocca posteriore grazie alle cornici molto sottili. Sulla parte posteriore, invece, troviamo una fotocamera posteriore a doppia lente: una da 13 megapixel ed una da 2 megapixel che acquisisce le informazioni di profondità.

Sotto la scocca è presente il processore Kirin 659, in linea con gli altri smartphone di fascia media di Huawei ed Honor, ma la differenza importante è rappresentata dal fatto che su questa gira Android 8.0 Oreo, accompagnato ovviamente dall'interfaccia grafica proprietaria EMIUI 8.0. Degno di nota anche il design unibody in metallo, con sensore per le impronte digitali sulla scocca posteriore e batteria da 3000 mAh.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Display da 5.65 pollici (2160 x 1080 pixel) Full HD+ 18:9 2.5D

Processore Octa-Core Kirin 659 (4 xA53 at 2.36GHz + 4 x A53 at 1.7GHz) con GPU MaliT830-MP2

3GB di RAM con 32GB di storage, 4GB di RAM con 64GB di storage, memoria espandibile fino 256GB tramite microSD

Android 8.0 (Oreo) con EMUI 8.0

Hybrid Dual SIM (nano+nano/microSD)

Fotocamera posteriore da13MP con LED flash, secondaria da 2MP

Fotocamera frontale da 8MP

Sensore per le impronte digitali

Dimensioni: 150.1 × 72.05 × 7.45mm; Peso: 143g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS

Batteria da 3000mAh

Il dispositivo sarà disponibile nelle opzioni di colorazione nero, blu, oro ed oro rosa al prezzo di 226 Dollari per la versione con 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di storage interno, mentre la variante con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria costerà 256 Dollari.