Huawei svela la nuova gamma di smartphone Nova 12 Series: si parte da 279€

Insieme alla nuova Huawei Band 9, Huawei ha tolto il velo in giornata odierna anche dagli smartphone della serie Huawei nova 12, che unisce un design elegante ed ultraleggero ad una fotocamera frontale per selfie di alta qualità.

La struttura ottimizzata dal design Extreme R Angle è ispirata all’ordine cosmico ed all’armonia dell’universo, e rende sia Huawei Nova 12s che Huawei Nova 12 SE in linea con il design Star Orbit Design dei precedenti modelli, mentre Huawei Nova 12i si spinge oltre con il Super Star Orbit Ring. La serie è disponibile in diversi colori: si passa dal blu di Huawei Nova 12s al verde di Hawei nova 12i.

Huawei Nova 12s integra una fotocamera per i selfie ultra-grandangolare da 60 megapixel, mentre grazie all’ultra grandangolo da 100 gradi è possibile catturare foto di gruppo. La fotocamera principale Ultra Vision da 50 megapixel e la ultra-wide macro da 8 megapixel offrono modalità di scatto versatili, invece. L’esperienza fotografica è potenziata dall’XD Portrait Engine che consente di catturare fotografie autentiche e di qualità.

Alla base della serie Huawei Nova 12 troviamo il nuovo EMUI 14, il sistema operativo aggiornato che include anche nuove funzionalità come Live View e Lock Screen Themes. Non mancano funzionalità legate a sicurezza e privacy: EMUI 14 assicura il pieno controllo sulle autorizzazioni delle applicazioni e l’accesso ai dati personali.

Huawei Nova 12s è dotato di una batteria da 4500 mAh a lunga durata che supporta il SuperCharge Turbo 2.0 da 66W per una ricarica rapida quando necessaria. Huawei nova 12i invece ha la batteria più potente della serie con capacità di 5000 mAh e supporta il SuperCharge Turbo a 40W.

La serie è disponibile da oggi su Huawei Store ai seguenti prezzi: · HUAWEI nova 12s nei colori Black, Blue, White al costo di 499,00 euro; · HUAWEI nova 12 SE nei colori Black e Green al costo di 379,00 euro; · HUAWEI nova 12i nei colori Black e Green al costo di 279,00 euro.

Fino al 12 maggio è possibile acquistare uno smartphone della serie HUAWEI nova 12 con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio e uno sconto del 10% utilizzando il codice AHWSMP10. Ma non è tutto, perchè fino al 21 aprile, su Huawei Store è attiva la campagna promozionale NO IVA che consente di acquistare con il 19% di sconto una serie di prodotti selezionati utilizzando il coupon ANOIVA.

