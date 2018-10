Huawei svela Mate 20 RS Porsche Design, il modello di lusso del cellulare

A fianco della variante classica, Huawei ha anche svelato la versione Porsche Design del Mate 20, battezzata Mate 20 RS Porsche Design. A fare gli onori di casa l'amministratore delegato del colosso tedesco, Jan Becker.

Rispetto al modello consumer, cambia la scocca posteriore, su cui campeggia il logo di Porsche su uno sfondo in pelle con un inserto in vetro sulla parte centrale dov'è presente la tripla lente fotografica.

Secondo Becker, si tratta dell'esempio perfetto della filosofia delle due società, che hanno creato uno smartphone "senza scendere a compromessi" e dal design elegante. Il CEO ha anche rinnovato la fiducia in Huawei ed ha annunciato che le due compagnie continueranno a collaborare su altri smartphone.

Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni: rosso e nero. A cambiare però sarà solo la parte in pelle, mentre la banda in vetro resterà comunque nera.

A livello di specifiche, sarà disponibile solo nella variante con 8 gigabyte di RAM, con 256 e 512 gigabyte.

Huawei Mate 20 RS Porsche Design sarà accompagnato sul mercato da una serie di case in pelle prodotti da marchi premium e di lusso.

Non sono noti i prezzi. Tanto meno la data di lancio del dispositivo per il mercato italiano, vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.