Huawei svela Nova 2S: fino a 6 gigaybte di RAM e quattro fotocamere

Altro annuncio da Huawei, che negli ultimi tempi ha svelato molti nuovi smartphone. Ai Mate 10 Pro presentati qualche mese fa, si aggiunge oggi il nuovo, successore del Nova presentato lo scorso anno.

Dotato di un display LCD da 6 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel, con cornici estremamente sottili, il dispositivo a differenza degli altri che abbiamo visto sul mercato di recente ha un tasto Home fisico sulla scocca anteriore, proprio come il Mate 10.

Sotto allo schermo è presente il chipset Kirin 960 octa-core, che seppur non al livello del Kirin 970, è comunque in grado di fare degnamente il suo lavoro. Nei negozi arriveranno due varianti: una con 4 gigabyte ed un'altra con 6 gigabyte di RAM, ma l'aspetto estremamente importante è che include, nativamente, 128 gigabyte di storage espandibile tramite microSD attraverso lo slot dedicato.

Proprio come gli altri smartphone presentati di recente, anche il Nova 2S è dotato di un sistema a doppia fotocamera posteriore, da 20 e 16 megapixel con apertura f/1.8, ma senza zoom ottico. La fotocamera da 16 megapixel è RGB, mentre quella da 20 megapixel è monocromatica ed in grado di migliorare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Anche sulla scocca frontale troviamo due fotocamera, da 20 e 2 megapixel, con apertura f/2.0.

Il dispositivo include anche una batteria da 3.340 mAh, con supporto alla ricarica veloce, ed Android 8.0 Oreo con EMUI.

Huawei Nova 2S sarà disponibile in grigio, nero, rosso, oro rosa e blu a prezzi a partire da 408 Dollari per ma variante con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, 453 Dollari per quella con 6 gigabyte di RAM e 128 gb di storage, e 514 Dollari per il modello con 6 gigabyte e 128 gigabyte di memoria.