Huawei, svelata la nuova generazione di smartphone 'a conchiglia': ecco Pocket S

Huawei P50 Pocket è stato lanciato in Italia a fine gennaio 2022: oggi, però, Huawei ha annunciato il successore del suo pieghevole "a conchiglia", che debutterà presto con il nuovo nome di Huawei Pocket S. In parallelo, l'azienda cinese ha diffuso immagini e specifiche del suo clamshell di nuova generazione.

Scendendo nei dettagli tecnici dello smartphone, Huawei Pocket S è dotato di uno schermo OLED pieghevole da 6,9" con una risoluzione di 2.790 x 1.188 pixel, un refresh rate fisso a 120 Hz e dei colori a 10-bit. Sul pannello esterno, invece, troviamo un piccolo display di forma tonda dalle dimensioni di 1,04" di diametro.

Grandi novità per il form factor del telefono, che è il primo clamshell con cerniera "water drop" multi-dimensionale: si tratta della stessa tecnologia usata per Huawei Mate XS 2, il pieghevole a portafoglio di Huawei che è stato lanciato con l'innovativa cerniera, la quale, in linea teorica, dovrebbe ridurre lo spesso del device e, al contempo, prevenire la formazione di una piega nel punto di apertura dello schermo.

Sotto la scocca del Pocket S, comunque, troviamo un SoC Snapdragon 778G di Qualcomm, una RAM da 8 GB e uno storage fino a 512 GB. La batteria è invece da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 40 W, mentre il device viene lanciato con HarmonyOS 3 preinstallato. Lato fotocamere, invece, abbiamo una selfie-camera interna da 10,7 MP e un sistema dual-lens esterno composto da una lente principale da 40 MP e da un ultra-grandangolo da 13 MP.

Al momento, comunque, Huawei ha annunciato Pocket S solo per la Cina, con un prezzo che oscilla tra gli 820 Euro circa per il modello 8/128 GB e i 1.030 Euro circa per quello 8/512 GB. Sfortunatamente, non ci sono ancora notizie su un'eventuale uscita occidentale dello smartphone.