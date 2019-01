Huawei: svelati i prezzi del servizio di cloud storage

Huawei ha comunicato in esclusiva ai colleghi di Techradar i prezzi del servizio di cloud storage che consentirà agli utenti di effettuare il backup e sincronizzare i dati sui sistemi operativi EMUI5.X ed EMUI 8.X su cui è presente un Huawei ID registrato.

Gli utenti ovviamente, oltre alla possibilità di sincronizzare i dati su più dispositivi e caricare le foto direttamente sul cloud, saranno in grado di accedere ai file salvati tramite browser direttamente dal portale cloud messo a disposizione da Huawei. Il servizio è compatibile con i seguenti dispositivi:

Huawei P20 / P20 Pro / P20 Lite

Huawei P10 / P10 Plus / P10 Lite

Huawei Mate 10 / Mate 10 Lite, Mate 10 Pro

Huawei PSMART/ P8 LITE 2017

Huawei Y7

Y6 PRO 2017/P9 LITE MINI

NOVA2

Huawei T3 (TABLET)

Honor 10

Honor 9

Honor 8 Pro

Honor 8 Lite 2017

Honor 7A and 7C

HONOR6A

Per quanto riguarda i tagli di memoria, ne saranno disponibili quattro: 5 gigabyte, 50 gigabyte, 200 gigabyte e 2048 gigabyte.

Doveroso sottolineare che i dati sono tutti archiviati in data center situati in Europa, in conformità alle leggi sulla protezione dei dati e della privacy dell'Unione Europea. Nel momento in cui è stato scritto il rapporto, non risultano intenzioni da parte di Huawei di estendere il servizio agli Stati Uniti ed al resto del mondo.

Veniamo ai prezzi:

5 Gigabyte: gratuito

50 Gigabyte: 0,77 Sterline al mese / 0,89 Euro al mese;

200 Gigatyte: 2,49 Sterline al mese / 2,86 Euro al mese;

2 Terabyte: 6,99 Sterline al mese / 8,04 Euro al mese.

Sostanzialmente quindi si tratta di prezzi molto simili a quelli di Apple ed iCloud. Fateci sapere se avete intenzione di sottoscrivere l'abbonamento o meno.