Huawei svelerà il mistero di HarmonyOS ed EMUI 11 tra pochi giorni

Lo avevamo preannunciato: settembre 2020 sarà un mese "infuocato" per il settore tech. Si partirà già domani, primo giorno del mese, con presentazioni relative al primo smartphone con fotocamera sotto al display, NVIDIA Ampere e Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, ma ci saranno eventi interessanti per tutto il mese.

Tra questi, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ITHome, ci sarà anche l'edizione 2020 dell'Huawei Developer Conference, che si terrà dal 10 settembre al 12 settembre 2020 nella località di Songshan Lake (Dongguan, Cina). Per chi non lo sapesse, si tratta dell'evento in cui lo scorso anno è stato annunciato il sistema operativo proprietario HarmonyOS.

Proprio durante la Developer Conference 2020 ne sapremo di più in merito all'OS, dato che Huawei ha già annunciato che coglierà l'occasione per "condividere gli ultimi aggiornamenti riguardanti HMS Core 5.0 e svelare il mistero di HarmonyOS ed EMUI 11". Insomma, sembra proprio che l'azienda cinese si appresti ad effettuare degli annunci riguardanti il suo sistema operativo proprietario e la sua personalizzazione software.

Nel frattempo, Huawei ha aggiornato il sito ufficiale della Developer Conference 2020. Quest'ultimo conferma ulteriormente che durante l'evento ci saranno anche update relativi ad HarmonyOS. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.