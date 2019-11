Huawei svelerà i suoi piani relativi ad HarmonyOS il 20 novembre: tutti i dettagli

Nonostante la nuova proroga di tre mesi per quanto riguarda la questione del ban dagli Stati Uniti d'America, Huawei sembra ormai essersi stancata della situazione. Infatti, l'azienda cinese ha annunciato che svelerà i piani relativi al suo sistema operativo proprietario HarmonyOS nella giornata del 20 novembre 2019.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'annuncio è arrivato durante la seconda Global Technology Conference di CNBC. In quest'occasione, Liang Hua, membro del consiglio di amministrazione di Huawei, ha affermato che l'azienda cinese riuscirà ad andare avanti senza problemi anche senza gli USA.

Infatti, secondo Hua questa situazione sarà più dannosa per le società statunitensi che per Huawei, visto che a quanto pare avrebbe effetti limitati sul business dell'azienda cinese. In parole povere, sembra che ormai Huawei si sia "rassegnata" e stia iniziando a cercare dei metodi per fare tutto da sola. D'altronde, non è un caso che in questi giorni l'azienda stia cercando di convincere gli sviluppatori a portare i propri software su App Gallery, alternativa al Play Store di Google.

L'annuncio in merito ad HarmonyOS non fa altro che confermare la volontà dell'azienda di non dover più "sottostare" in alcun modo al volere degli Stati Uniti d'America. Non manca molto al 20 novembre 2019: attendiamo fiduciosi.