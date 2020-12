Huawei ha sviluppato un software per il riconoscimento facciale degli uiguri

Il gigante di Shenzhen Huawei, che in questo periodo sta lentamente abbandonando Android per passare al suo sistema operativo HarmonyOS, avrebbe testato nel corso degli ultimi mesi un software dedicato al riconoscimento facciale di persone dell’etnia uigura, minoranza musulmana originaria della regione autonoma dello Xinjiang.

A svelarlo erroneamente sarebbe stata la stessa Huawei, la quale avrebbe pubblicato sul suo sito web un documento interno poi ripreso dalla società di ricerca Ipvm (di cui potete vedere il report video allegato all’articolo) e condiviso anche con il Washington Post. Secondo quanto riportato dalla testata statunitense, l’azienda del Dragone avrebbe lavorato su questo software per il riconoscimento facciale sin dal 2018, così da permettere alle autorità di valutare età, sesso ed etnia di ogni cittadino e segnalare automaticamente gli uiguri.

In risposta a questo report, che tratta anche dettagli ulteriori sulla fornitura di server, macchine fotografiche, tecnologie cloud e molto altro per lo sviluppo di tale sistema di identificazione degli uiguri, gli Stati Uniti avrebbero inasprito le restrizioni alle esportazioni verso le aziende cinesi come Huawei e tutte le società affiliate a Megvii, gruppo che avrebbe lavorato sin dall’inizio con Huawei.

Non è mancata nemmeno una risposta dalle compagnie cinesi interessate: da un lato, tramite una dichiarazione inviata al Washington Post, il portavoce di Huawei Glenn Schloss ha dichiarato che il prodotto per ora è solamente in fase di test, negando di avere fornito algoritmi o applicazioni al governo cinese; dall’altro, invece, Megvii ha riconosciuto l'autenticità del documento e spiegato che i propri sistemi non sono sufficientemente sviluppati e nemmeno progettati per prendere di mira una minoranza etnica specifica.

