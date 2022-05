Huawei con i talenti IED: sui Watch arrivano i nuovi quadranti

HUAWEI Art in your Pocket è il titolo dell’inedito progetto speciale che vede collaborare Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia con l’Istituto Europeo di Design, fucina dei creativi e progettisti di domani, per lo sviluppo di una collezione di oltre 30 nuovi quadranti per gli smartwatch Huawei.

Da oggi i visual dei Watchfaces d’autore sono scaricabili da HUAWEI Themes e HUAWEI Health, l’app preinstallata sui dispositivi HMS che offre temi personalizzati, stili di testo e sfondi. Il progetto è frutto di una collaborazione che investe sul talento e sulla creatività, garantendo a ciascun progettista un riconoscimento economico per ogni tema acquistato e scaricato dagli user. Gli utenti si divertono a cambiare regolarmente i design del quadrante, per cui è fondamentale fornire loro un’ampia gamma di design innovativi e accattivanti. Infatti, nell’ultimo anno Huawei ha registrato un incremento del 52% rispetto all’anno precedente sui download dei Watchfaces e il 20% degli utenti Huawei che li utilizzano hanno acquistato almeno un quadrante di una collezione premium.

Sono 15 i designer IED Milano coinvolti nel progetto, con Watchfaces che guardano direttamente ai macro trend moda individuati dagli esperti per la stagione primavera/estate 2022.

I quadranti si vestono, attraverso originali proposte grafiche e di illustrazione, di forme e colori ispirati a mood che richiamano tematiche quali il desiderio primordiale al ritorno alla natura, la cultura afro-americana e l’influenza sull’evoluzione dello stile urbano, la ricerca costante di un’espressione personale in cui identificarsi e continuamente riscoprirsi, declinati su proposte classic, sport e business sulla base delle diverse funzionalità e widget disegnati. Tra questi, 5 Watchfaces sono disponibili al download gratuito esclusivamente per gli utenti del nuovo HUAWEI WATCH GT 3 Pro da questo link .

I creativi IED coinvolti sono studenti e studentesse dei corsi triennali in Graphic Design, Product Design e Illustrazione e Animazione, nonché dei corsi Master in Animation Design, Creative Direction e Visual Arts for the digital age, che hanno lavorato sotto la guida della docente tutor Benedetta Spreafico: “Uno degli aspetti più significativi del progetto Art in Your pocket è sicuramente la possibilità di elaborare un design che troverà diretto riscontro dagli utenti, proiettando gli studenti già nel mondo del lavoro: più il design sarà mirato al target di riferimento più verrà scaricato dal pubblico stesso”, commenta. È stato altresì interessante guidare gli studenti nel processo creativo, osservare il passaggio dall’analisi del concept a visual tradotti in output pronti per essere caricati sulle app HUAWEI Temi e Health. E notare come i loro artwork siano frutto di diverse interpretazioni dello stesso tema, elaborate secondo tecniche differenti, dal 3d all’illustrazione alla grafica”.

“Siamo molto entusiasti di questo progetto per l’impegno e il talento che gli studenti IED hanno dimostrato”, afferma Alessandro Sironi, Head of Marketing and Communication CBG Huawei Italia. “Con intuito e visione sono riusciti a interpretare i valori del brand attraverso il legame tra design e tecnologia dando vita a una capsule collection molto creativa. Sono sicuro che gli utenti apprezzeranno il fatto di avere al polso uno smartwatch che possono personalizzare e rendere esclusivo con le Watchfaces realizzate dagli studenti IED e disponibili sull’app HUAWEI Themes e HUAWEI Health. In questi anni Huawei ha affrontato molte sfide, prime fra tutte quella di creare un ecosistema di prodotti, app e servizi che comunicano tra loro per un’esperienza senza soluzione di continuità semplice e pratica, riservando attenzione al design di ogni device. Sono proprio le iniziative come Art in your Pocket che ci ricordano quanto la creatività sia strettamente correlata all’innovazione tecnologica.”

Per celebrare l’annuncio di HUAWEI WATCH GT 3 Pro all’interno della lineup GT,è stata realizzata la serie Sense: al nuovo smartwatch è dedicata una collezione di quadranti premium dal design elegante e ricercato che impreziosisce lo stile di chi lo indossa. Per l’occasione, fino al 18 giugno sarà attiva una promozione speciale che permetterà agli utenti di HUAWEI WATCH 3 e delle serie GT2 e GT3 di acquistare i quadranti all’esclusivo prezzo di 1,99€ anziché 3,99€ (eccetto la versione limitata).