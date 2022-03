Huawei può tornare a implementare il 5G lato smartphone? La strana novità

La questione del ban USA di Huawei si protrae ormai da tempo e ha comportato svariate limitazioni al ben noto produttore di smartphone. Tra queste, ci sono anche le importanti difficoltà nell'implementare il 5G nei dispositivi. Tuttavia, il brand potrebbe aver trovato una soluzione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e Gizchina (la fonte originale è ITHome), analizzando i possibili metodi per tornare a offrire il supporto al più recente standard in termini di connettività mediante i suoi smartphone, l'azienda sarebbe giunta a una possibile strada: implementare il 5G mediante una cover esterna, "aggirando" in questo modo le limitazioni (perlomeno secondo le fonti).

La questione è tuttavia un po' "intricata", in quanto per il momento non ci sono informazioni ufficiali in merito e i dubbi relativi a una possibilità di questo tipo non mancano. Per intenderci, la cover che sarebbe in fase di studio da parte degli esperti di Huawei si collegherebbe allo smartphone mediante porta USB Type-C. In parole povere, qualcuno potrebbe vedere il tutto come una sorta di "cavo Ethernet", ovviamente con le dovute differenze. In realtà, un esempio più concreto in campo smartphone c'è: la Moto Mod 5G di Motorola Moto Z3.

Attenzione però: una soluzione di questo tipo è "complessa" su più fronti. Infatti, implementare il 5G in questo modo non è l'ideale dal punto di vista della ricezione del segnale, quindi difficilmente si riuscirebbe a competere con i classici modem integrati. Inoltre, chiaramente non sembra trattarsi esattamente della più comoda delle custodie. Huawei prenderà veramente in considerazione questa tipologia di cover? Staremo a vedere.