Huawei dice di essere tornata: il mondo smartphone torna a 'tremare'?

È ormai da anni che si discute in merito alla situazione venutasi a creare dopo il ban inflitto dagli Stati Uniti d'America a Huawei. Risulta infatti chiaro che la situazione abbia comportato limitazioni importanti per quest'ultima, a partire dall'impossibilità di utilizzare i servizi Google. Adesso, però, Huawei dice di essere tornata.

Come riportato da PhoneArena, l'azienda non si è di certo "data per vinta" negli ultimi anni, arrivando a sviluppare in relativamente poco tempo HarmonyOS, ovvero quello che oggi rappresenta il terzo sistema operativo per dispositivi mobili al mondo (dopo Android e iOS). Il numero di smartphone su cui è già installato l'OS va oltre i 320 milioni di dispositivi. Per intenderci, il tasso di crescita annuale è del 113% e la gamma Huawei Mate 50 dispone di HarmonyOS 3.0 preinstallato.

Un altro dato non di poco conto riguarda l'uso di HarmonyOS su dispositivi di terze parti, dai televisori ai frigoriferi (ricordiamo che il progetto del sistema operativo di Huawei riguarda un'ampia gamma di prodotti). In questo caso, si fa riferimento a oltre 250 milioni di unità che fanno uso del software dell'azienda, facendo registrare un incremento annuo del 212%.

Da notare inoltre che il negozio digitale Huawei AppGallery è la terza soluzione di questo tipo al mondo, dopo Play Store e App Store. Il numero di app non è esattamente paragonabile (su AppGallery ci sono circa 220.000 app rispetto alle 2,5 milioni presenti sul Play Store), ma si fa riferimento a un negozio digitale in grado di accogliere oltre 580 milioni di utenti ogni mese.

Al netto di questo, va detto che di recente non è passato inosservato un patto stretto tra Huawei e OPPO, così come non sono passate inosservate le questioni relative a Samsung e Nokia. In parole povere, come fatto notare anche da Gizchina, in casa Huawei si sta puntando molto a stringere accordi legati ai brevetti, che sembrano essere relativi in particolare al 5G.

D'altronde, per il momento Huawei sta faticando nell'integrare il supporto al più recente standard di connettività sui suoi smartphone per via del succitato ban USA, ma sembra che da parte della società siano allo studio potenziali soluzioni (tra cui, come riportato da MyDrivers, un potenziale processo proprietario EUV, che permetterebbe all'azienda di poter usare chip 5G all'avanguardia).

Insomma, Huawei dice di "essere tornata" ed effettivamente i numeri dei servizi risultano non di poco conto. Inoltre, un processo EUV proprietario potrebbe dare il via a una situazione intrigante in campo smartphone, ma per ora la strada sembra essere in salita (e per il nostro mercato pesa anche l'assenza dei servizi Google). Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.