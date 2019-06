Huawei tranquillizza gli utenti italiani sulla disponibilità delle app

A seguito della notizia di qualche giorno fa relativa alla posizione presa da Facebook nei confronti di Huawei, che non potrà più preinstallare le proprie applicazioni sui vari smartphone e tablet in arrivo sul mercato, è arrivato un comunicato ufficiale da parte della filiale italiana del colosso di Shenzhen.

Tramite un breve messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale italiana di Huawei Mobile, il produttore ha voluto "rendere chiara la situazione relativa alle applicazioni".

Huawei, infatti, sottolinea che "per tutti i device che sono stati venduti, che sono ora in commercio o nei magazzini, le app come Whatsapp, Facebook ed Instagram potranno essere utilizzate o scaricate normalmente".

La precisazione è risultata doverosa in quanto dopo la notizia relativa al taglio dei ponti da parte di Facebook sul web si erano iniziate a spargere fake news e bufale secondo cui gli utenti non sarebbero più stati in grado di utilizzare le applicazioni controllate dal social network di Menlo Park.

Ovviamente la misura di Facebook si limita alla semplice preinstallazione delle suddette app, il che vuol dire che gli utenti non le troveranno già sugli smartphone al momento dell'attivazione degli smartphone o tablet ma saranno costretti a scaricarle a mano tramite il Google Play Store. Nulla di particolarmente difficile.