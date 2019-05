Huawei trolla Samsung mettendo un cartellone pubblicitario sopra allo store dell'azienda

Il fatto che tra Huawei e Samsung ci sia un'accesa rivalità a livello di business non è certamente una novità, visto che già in passato ci sono state delle "trollate" reciproche tra le due aziende. Basti pensare a quella volta che la società cinese piazzò delle scritte promozionali all'esterno degli store del Regno Unito dell'azienda sudcoreana.

Ebbene, questa volta è accaduta nuovamente una cosa simile in Australia, a Brisbane, dove Huawei ha posizionato in un modo alquanto strategico il proprio cartellone pubblicitario. Come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, infatti, l'azienda cinese ha fatto mettere un gigante manifesto di Huawei P30 direttamente sopra allo store Samsung del centro commerciale. Ovviamente, gli addetti ai lavori non hanno potuto fare nulla per evitare questa "divertente" situazione, dove l'azienda cinese ha chiaramente una posizione di "vantaggio".

L'ironia del Web si è ovviamente già scatenata, con alcuni utenti che hanno provato a immaginare un cliente che va a chiedere dove si può acquistare Huawei P30 all'interno dello store di Samsung. Insomma, la società cinese continua con le sue trollate, che sembrano essere particolarmente apprezzate dal mondo dell'Internet e fungono quindi anche da interessante modello di marketing. Per ulteriori dettagli sugli ultimi smartphone dell'azienda, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Huawei P30 Pro.