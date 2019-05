Huawei TV, la prima con risoluzione 8K e connessione 5G?

Huawei pronta a debuttare nel mercato delle TV, e potrebbe farlo già entro la fine del 2019. Insomma, tra pochissimo. Oggi non abbiamo ancora un annuncio ufficiale, ma Nikkei Asian Review ha condiviso alcune indiscrezioni estremamente interessanti e, parerebbe, affidabili.

Huawei punterebbe a colpire con un'interessante novità per il mercato, la sua sarebbe la prima TV con connessione 5G e risoluzione 8K. Il motivo del modulo 5G? Huawei pensa che faciliterebbe di molto lo streaming di contenuti ad altissima definizione (in 8K, appunto) o addirittura pensati per la VR.

La conseguenza è che Huawei avrebbe scelto una strategia ben diversa da quella inizialmente usata per il mercato smartphone: il colosso cinese punterebbe direttamente al mercato premium, anche se sul prezzo non sappiamo ancora nulla.

La televisione di Huawei diventa quindi un tassello importante per l'azienda cinese, che andrebbe a creare un ecosistema più ampio in grado di accompagnare i suoi clienti in ogni momento della loro quotidianità, dalla telefonia, alla produttività, arrivando quindi anche all'intrattenimento domestico. Un'azienda sempre più simile a Samsung, almeno sul fronte business to consumer.

Engadget ha provato a contattare Huawei per ottenere conferma almeno parziale di questi rumor, ma l'azienda ha scelto di non rispondere.

