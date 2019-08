Huawei: è ufficiale EMUI 10: 'Non un semplice aggiornamento da EMUI 9.1'

A fianco di HarmonyOS, Huawei ha anche presentato la nuova generazione dell'interfaccia basata su Android Q, l'EMUI 10 che sarà disponibile in beta a partire dal prossimo 8 Settembre su Huawei P30 ed Huawei P30 Pro.

Come sottolineato dal presidente del reparto software, Wang Chenglu, non si tratta di un semplice aggiornamento da EMUI 9.1, in quanto include delle novità molto interessanti come una maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale ed un sistema che garantirà più fluidità in fase d'uso quotidiano dei dispositivi.

Il produttore di Shenzhen ha anche sottolineato dei passi in avanti significativi in termini di fluidità, che porterà ad un raddoppio delle prestazioni di alcune app che gireranno meglio anche di iOS di iPhone.

EMUI 10 presenta anche dei miglioramenti estetici significativi. La Dark Mode vedrà l'implementazione dei colori nei tasti virtuali, che cambieranno di intensità per non stancare l'occhio, ma delle modifiche sono state introdotte anche all'always on.

Le novità importanti arrivano dalla funzione di mirroring dello schermo dello smartphone su PC: gli utenti potranno effettuare il drag&drop di testi ed immagini per trasferirli tra i vari dispositivi.

Huawei EMUI 10, essendo basato su Android Q, arriverà su tutti gli smartphone che saranno aggiornati alla nuova generazione del sistema operativo di Google, tra cui:

Honor 8X

Honor 10

Honor 20

Honor 20i/20 Lite

Honor 20 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

PORSCHE DESIGN Huawei Mate 20 RS

Huawei P30 lite

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

PORSCHE DESIGN Huawei Mate 10

Huawei Mate 10

Huawei Mate 20 Lite

Discorso diverso invece per Huawei Mate 30, che sarà lanciato con la nuova EMUI 10 ed Android 10 preinstallata, come confermato da Huawei durante il keynote di oggi.