Huawei, ufficiale il Mate 50: c'è lo Snapdragon 8+ Gen1, ma niente 5G

Dopo aver scoperto tutte le novità di Huawei presentate all'IFA, arriva oggi la notizia che il colosso cinese ha lanciato sul mercato asiatico Huawei Mate 50, il suo primo smartphone flagship dall'uscita nel 2020 degli Huawei Mate 40.

Huawei Mate 50 è stato al centro dei rumor per diversi mesi, dal momento che in molti si aspettavano una release del telefono già nel corso del 2021. La novità principale dello smartphone è certamente il chipset Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, che non era stato previsto da alcun leaker: al contrario, era convinzione comune che Huawei Mate 50 avrebbe montato un chipset Kirin o uno Snapdragon 8 Gen1 "base".

Accanto al SoC troviamo 8 GB di RAM e uno storage variabile, nelle consuete dimensioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Inoltre, lo smartphone supporta solo la connettività 4G, poiché l'inclusione di un modem 5G sotto la scocca del device è stata preclusa dalle sanzioni degli Stati Uniti. Sempre sotto la scocca, poi, troviamo una batteria da 4.460 mAh con supporto per il fast charging a 66 W cablato e a 50 W in wireless.

Lo schermo del device è un display OLED da 6,7" con risoluzione FullHD+ (2.700 x 1.224 pixel), refresh rate da 90 Hz e Touch Sampling Rate da 300 Hz. Integrati nel display troviamo poi uno scanner per le impronte digitali e la selfie-camera con design punch-hole: quest'ultima avrà una risoluzione pari a 13 MP.

Passando alle fotocamere posteriori, lo smartphone sarà dotato di una lente principale Sony IMX766 da 50 MP, di un ultra-grandangolo Sony IMX688 da 13 MP e di un teleobiettivo con zoom ottico 5x da 12 MP. Tutte e tre le fotocamere supportano l'OIS e la tecnologia di imaging XMAGE di Huawei.

Huawei Mate 50 viene venduto in Cina al prezzo di partenza di 4.999 Yuan, o 720 Euro circa, per la variante da 128 GB: se invece volete uno smartphone più capiente potete decidere di spendere 5.499 Yuan (790 Euro) per la versione da 256 GB o 6.499 Yuan (935 Euro) per il modello da 512 GB. Al momento, sfortunatamente, non ci sono notizie circa un'eventuale uscita occidentale del device.