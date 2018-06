Huawei, è ufficiale: smartphone pieghevole nel 2019 e device gaming entro fine anno

La direzione intrapresa da Huawei è oramai chiara: accaparrarsi la maggior fetta di clienti possibili anche nei "mercati minori". Infatti, la società cinese ha recentemente dichiarato di voler puntare molto su smartphone da gaming e dispositivi pieghevoli.

In particolare, Jim Xu, presidente dell'area Business Consumer, ha spiegato in un'intervista che il primo vedrà la luce entro la fine di quest'anno, mentre un dispositivo pieghevole verrà lanciato nel 2019. Insomma, le prossime intenzioni dell'azienda sono state svelate ufficialmente, almeno stando a quanto riportato dai colleghi di GSMArena. Il presidente dell'area Business Consumer ha anche smentito categoricamente la produzione da parte di Huawei di dispositivi con "scocca estraibile", come il recentemente annunciato OPPO Find X.

Per quanto riguarda lo smartphone da gaming, non abbiamo molte informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche. Sappiamo solamente che esso sfrutterà la tecnologia GPU Turbo, annunciata qualche settimana fa dalla controllata Honor. Tecnologia grazie alla quale le prestazioni single-thread di un comune smartphone di fascia media potranno addirittura arrivare a superare quelle offerte dalle GPU multi-thread di alcuni top di gamma presenti sul mercato, stando alla società cinese.

Il dispositivo pieghevole, che molte fonti dicono essere uno smartphone, è invece ancora completamente avvolto nel mistero. Vi invitiamo, dunque, a rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye per saperne di più.