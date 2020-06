Huawei è ufficialmente il rivenditore di smartphone numero uno al mondo

Le ultime indagini di Counterpoint Research hanno dimostrato come non sia più Samsung il venditore di smartphone numero uno al mondo, ma Huawei. In seguito ai vari provvedimenti presi dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dovuti da esigenze di sicurezza nazionale, si temeva che l’azienda di Shenzhen crollasse.

Nonostante la diatriba commerciale tra Cina e USA e la diminuzione di acquisti dovuta alla quarantena per il COVID-19, a maggio la quota di mercato di Huawei ammontava al 19.7%. Un calo dell’1.7% rispetto ad aprile ma comunque non in grado di spodestare il colosso cinese dalla testa della classifica. Il successo è dovuto alla ripresa anticipata delle vendite e l'apertura di molti nuovi centri Huawei, tra cui quello a Milano.

Dietro Huawei c’è Samsung con il 19.6%, in crescita dello 0.5% rispetto ad aprile. Il distacco tra le due dunque è soltanto dello 0.1% e dovremo aspettare soltanto i dati di giugno per capire come si è evoluta la situazione. Probabilmente l’azienda sudcoreana risalirà al gradino più alto del podio dato che il ban sempre più stringente negli Stati Uniti ha causato una crescita nelle vendite degli smartphone Samsung.

Per quanto riguarda le altre aziende maggiori, al terzo posto della classifica c’è Apple con il 13%, poi seguono Oppo, Xiaomi e Vivo con l’8%. Il 23% restante risulta suddiviso tra varie altre aziende non specificate.