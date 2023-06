Huawei, dopo gli Stati Uniti anche l'UE valuta il ban: colpirà le tecnologie 5G cinesi

A pochi giorni di distanza dal lancio italiano di Huawei Nova 11i, una doccia fredda sembra essere in arrivo per il gigante cinese degli smartphone e delle telecomunicazioni. Pare infatti che l'Unione Europea voglia seguire gli Stati Uniti, portando avanti un ban di Huawei dalla sua infrastruttura 5G.

La notizia arriva dal Financial Times, che spiega che la nuova presa di posizione di Bruxelles è del tutto opposta a quelle adottate negli ultimi anni, durante i quali le istituzioni dell'UE non hanno dato segno di voler seguire Washington in un ban di Huawei. Secondo il FT, l'inversione di rotta europea dipenderebbe da una percezione diversa della Cina, che ora verrebbe considerata una minaccia per la sicurezza e per la cybersicurezza dei Paesi europei.

Nel 2020, l'UE aveva concesso agli Stati membri dei ban locali di Huawei, ma ha resistito alle pressioni degli Stati Uniti per una messa al bando della compagnia su tutto il territorio comunitario. Nelle scorse ore, il Commissario Europeo per il mercato interno Thierry Breton ha invece spiegato di fronte ai Ministri delle Telecomunicazioni dei Paesi membri dell'Unione che solo un terzo degli Stati UE ha implementato misure contro Huawei nei settori critici delle infrastrutture e delle comunicazioni.

Breton, inoltre, ha aggiunto che l'UE potrebbe introdurre un ban parziale su alcuni chip, alcuni prodotti e alcune componenti prodotte da Huawei e da ZTE, che non potrebbero essere utilizzati nelle reti pubbliche degli Stati membri e, soprattutto, nell'infrastruttura 5G europea, ancora in via di consolidamento.

Già in passato, gli Stati Uniti hanno bollato Huawei come una "minaccia per la sicurezza", e ora sembra che l'Europa possa seguirli a ruota. A pesare sulle parole di Breton sono sicuramente i recenti avvenimenti geopolitici e geo-economici, tra cui il conflitto in Russia e, soprattutto, la "guerra dei chip" tra Washington e Pechino, con quest'ultima accusata da più parti di trafugare tecnologie e brevetti occidentali per foraggiare il proprio sviluppo economico.

Oltre agli Stati Uniti e all'Unione Europea, anche il Giappone e l'Australia hanno bloccato Huawei (o hanno in programma di farlo) sulla propria rete nazionale di telecomunicazioni, specie nel caso delle antenne 5G. Una decisione dell'UE in questo senso, dunque, potrebbe innescare un effetto-cascata, portando diversi altri Paesi nel mondo a bloccare i dispositivi 5G dell'azienda cinese sul proprio territorio.