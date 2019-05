Huawei, gli USA bloccano per 90 giorni il ban. La licenza Android è salva

La retromarcia di Trump alla fine è arrivata. Il Dipartimento del Commercio ha annunciato una sospensione di 90 giorni per il divieto d'importazione nei confronti di Huawei, che ora detiene la licenza temporanea generale che permette alla società di poter interagire con gli operatori americani.

Di conseguenza, per novanta giorni non è nemmeno più valido il ban di Google per Android. I fornitori di componenti Huawei potranno completare le consegne per i prodotti precedentemente realizzati.

La buona notizia però riguarda soprattutto le compagnie telefoniche, che potranno utilizzare questo lasso di tempo per trovare alternative valide ad Huawei.

La concessione della licenza temporanea è vista da molti come una ventata d'ossigeno in quanto la maggior parte degli operatori telefonici utilizzano le componenti di Huawei nelle proprie apparecchiature Il Governo americano ha preso la decisione proprio per salvaguardare le telco ed evitare che la transazione verso altre società provochi problemi agli utenti.

Il Dipartimento del Commercio potrà anche decidere di estendere la licenza oltre il 19 Agosto, ma al momento non sono arrivati commenti a riguardo. Importante anche notare come Huawei, grazie a questa licenza, sarà in grado di contribuire al processo di formazione degli standard per la nuova piattaforma di connettività 5G, che sarà lanciata a breve.