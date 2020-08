Huawei potrebbe uscire dal mercato smartphone, secondo un analista

Passano i giorni e la vicenda Huawei si fa sempre più intricata. Infatti, nonostante i guadagni risalenti alla prima metà del 2020, l'azienda cinese ha varie questioni da risolvere in campo smartphone, dai processori al sistema operativo.

Vi ricordiamo infatti che, oltre all'impossibilità di utilizzare i servizi Google per via del ban subito dagli Stati Uniti d'America, Huawei presto, più precisamente dopo la gamma Mate 40, si troverà anche senza SoC Kirin high-end, ovviamente salvo cambi di rotta improvvisi. Inoltre, a quanto pare la società cinese avrebbe provato a rivolgersi a MediaTek per i processori, ma l'ordine sarebbe in sospeso. Insomma, nonostante Huawei abbia annunciato novità per HarmonyOS ed EMUI 11 alla prossima Developer Conference (10-12 settembre 2020), la situazione è tutt'altro che risolta e probabilmente terrà banco ancora per molto tempo.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da Gizchina, gli analisti stanno iniziando a descrivere la possibile uscita dal settore smartphone da parte di Huawei. Si tratterebbe di un duro colpo al business del colosso cinese e infatti sono in molti a pensare che la società farà di tutto per evitare questo pessimistico scenario, ma il noto Ming-Chi Kuo lo ha inserito tra le sue previsioni. Seconodo l'analista, la situazione più ottimistica è quella che l'azienda cinese perda una buona fetta di market share e diventi sempre meno "competitiva" a causa delle limitazioni imposte dal ban.

Difficile dire se il noto analista ha ragione o meno, ma quel che è certo è che non è un periodo esattamente roseo per Huawei.