Huawei potrebbe vendere Honor, secondo un analista, nel frattempo compare Mate X2

Huawei non sta passando un periodo esattamente roseo e questo è sotto gli occhi di tutti. Infatti, l'azienda cinese sta cercando di risolvere svariati "grattacapi" relativi al ban subito dagli Stati Uniti d'America. Ovviamente, anche Honor, il brand "associato" alla società cinese, sta subendo questo periodo.

Per questo motivo, stando anche a quanto riportato da GSMArena, il noto analista Ming-Chi Kuo ha effettuato delle previsioni che aprono a uno scenario interessante. Infatti, secondo Kuo, Huawei potrebbe vendere il brand Honor, in modo da farlo "uscire" dal ban USA e consentire a quest'ultimo di tornare a realizzare smartphone senza restrizioni relative ai chip o al software.

Kuo è in genere un analista affidabile nelle sue previsioni, ma sembra che questa volta abbia attirato un po' di critiche da parte di alcuni dipendenti di Huawei, che avrebbero smentito questa possibilità. Insomma, non c'è ancora nulla di sicuro: per il momento si tratta solamente di voci di corridoio. Tuttavia, l'analisi di Kuo risulta interessante e potrebbe aprire nuovi scenari per la società.

Rimanendo in casa Huawei, nelle ultime ore, stando anche a quanto riportato da GSMArena (in un altro articolo), è trapelata online una presunta foto relativa allo smartphone pieghevole Mate X2, che potete vedere in calce alla notizia. Vi ricordiamo che questo dispositivo dovrebbe essere il successore di quel Mate Xs che abbiamo recensito ad aprile 2020.