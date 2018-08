Huawei ha venduto più smartphone di Apple nel Q2 2018

Huawei ha superato Apple nel Q2 2018 in quanto a smartphone venduti. Il risultato arriva da un recente report IDC. Il tutto è stato confermato anche da Canalys e Strategy Analytics.

In particolare, la società cinese ha venduto oltre 54 milioni di telefoni nel secondo trimestre del 2018, contro i 41,3 milioni di iPhone venduti da Apple e ai 73 milioni di smartphone Samsung. "L'arrivo di Huawei nella seconda posizione segna la prima volta dal secondo trimestre del 2010, quando Apple non era ancora stata la numero uno o due tra le società di smartphone in termini di quota di mercato", ha dichiarato IDC nel suo report destinato alla stampa.

Secondo questi dati, la quota di mercato del secondo trimestre è la seguente: Samsung ha avuto il 20,9%, Huawei ha fatto registrare 15,8 punti percentuali (un nuovo record per la società) e Apple si è dovuta "accontentare" del 12,1% di market share. Xiaomi e OPPO completano la lista. Tuttavia, la società di Cupertino dovrebbe presto lanciare tre nuovi smartphone e quindi il "sorpasso" della società cinese potrebbe in realtà durare poco.

Ma il grande salto è stato guidato in larga parte dal marchio Honor dell'azienda. IDC afferma che i telefoni Honor sono "un fattore chiave di crescita per il gigante tecnologico cinese". Quasi 4 milioni di dispositivi Honor sono stati venduti fuori dalla Cina. Insomma, una Huawei in grande crescita.