Huawei vicina alla salvezza: AMD potrà continuare a venderle chip

Stando a quanto riportato dalla testata cinese ITHome, AMD avrebbe ottenuto la licenza dal governo statunitense per mantenere vivi i rapporti commerciali con Huawei in Cina e venderle tutte le componenti necessarie per la produzione dei prossimi dispositivi in arrivo sul mercato.

Dopo che il colosso di Shenzhen ha dichiarato di non poter più produrre i suoi chip Kirin high-end a causa del ban da parte dell’amministrazione Trump, diverse aziende hanno cercato di continuare a rifornirlo di processori e componenti per smartphone, tablet, computer e tutti i dispositivi da lanciare sul mercato. I provvedimenti attuati negli Stati Uniti, però, hanno costretto alcune di esse a adeguarsi ai nuovi ordini: MediaTek, per esempio, ha sospeso un ordine di 30 milioni di processori Dimensity; Samsung e SK Hynix, invece, hanno precedentemente ufficializzato che a partire dal 15 settembre non avrebbero più venduto componenti a Huawei.

Nonostante ciò, AMD sembrerebbe aver raggiunto nelle ultime ore l’accordo per continuare a rifornire l’azienda cinese: in occasione della Deutsche Bank Technology Conference il vicepresidente dell’azienda di Lisa Su, Forrest Norrod, avrebbe infatti rivelato che AMD ha manifestato dinanzi al governo statunitense la volontà di non spezzare i legami con Huawei ma, allo stesso tempo, di rispettare le norme da esso applicate. Dopo la discussione del caso con i funzionari del governo, infine, AMD sarebbe riuscita a ottenere il permesso necessario per rifornire Huawei.

Così facendo la compagnia di Santa Clara potrà continuare a rivendere i suoi processori Ryzen ancora utilizzati nei Matebook prodotti a Shenzhen; ma si prospetta anche l’eventuale possibilità di uno sbarco nel mercato dei SoC per smartphone.