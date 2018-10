Huawei Video ufficiale in Italia: la sfida a Netflix parte con 3 mesi gratis senza vincoli

Dopo una prima fase di test, Huawei Video è ora finalmente stato annunciato ufficialmente in Italia, in un apposito evento presso l'Huawei Experience Store di Milano. Si tratta del servizio di streaming video della società cinese, che mira a competere con Netflix & Co. L'offerta di lancio iniziale prevede 3 mesi gratis senza vincoli.

Successivamente, il costo sarà di 4,99 euro al mese, con l'abbonamento che sarà ovviamente sospendibile in qualsiasi momento. Durante l'evento, Huawei ha promesso l'arrivo di migliaia di contenuti e un catalogo costantemente aggiornato. Non manca la possibilità di noleggiare per 48 ore i film.

Per quanto riguarda i contenuti, tra i vari partner troviamo: Sony Pictures, Discovery, Fox, Rai, Cecchi Gori e Nexo. Il servizio in questione farà anche uso di algoritmi di intelligenza artificiale per scoprire le preferenze degli utenti e indirizzarli verso i contenuti che potrebbero essere di loro interesse. Il tutto comprende serie TV, documentari, brevi clip e ovviamente film.

Al momento in cui scriviamo, sembra che la pagina dedicata al servizio non sia ancora stata aggiornata con quanto annunciato durante l'evento, ma pensiamo che presto Huawei sistemerà il tutto. Insomma, la società cinese sta lanciando una sfida a Netflix e agli altri servizi di streaming video. Riuscirà nei suoi intenti? Staremo a vedere.